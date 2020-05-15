«Бавария» передумала выкупать контракт Перишича у «Интера» за € 20 млн
«Бавария» отказалась выкупать контракт полузащитника Ивана Перишича у миланского «Интера», сообщает спортивный журналист Никола Скира в «Твиттере».
По информации источника, мюнхенцы сочли цену, запрашиваемую «Интером», слишком высокой и готовы возобновить переговоры, чтобы снизить стоимость игрока.
Хорват выступает за «Баварию» на правах аренды с 13 августа 2019 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги Перишич провёл 15 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Ранее Перишич играл за французский «Сошо», бельгийские «Руселаре» и «Брюгге», а также немецкий «Вольфсбург». В составе сборной Хорватии в 2018 году вышел в финал чемпионата мира, проходившего в России.
«Бавария» хочет выкупить у «Интера» Перишича
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