Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» нарушает карантин и проводит командные тренировки, несмотря на запрет властей

«Лацио» нарушает карантин и проводит командные тренировки, несмотря на запрет властей
Футбол / Италия 0

Римский «Лацио» нарушает указания властей, касающиеся тренировочного процесса, сообщает Corriere della Serra.

По данным источника, вчера, 14 мая, прошла общая тренировка «бьянкочелести», во время которой футболисты выполняли командные упражнения и проводили двусторонние игры 3 на 3. Согласно постановлению итальянских властей о смягчении карантина, клубы имеют право возобновить групповые тренировки только с 18 мая.

Напомним, чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что большинство клубов проголосовали за то, чтобы доиграть чемпионат и возобновить его 13 июня.

Ранее врач «Лацио» раскритиковал медицинский протокол Серии А.

Врач «Лацио» раскритиковал медицинский протокол Серии А
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020