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Экс-форвард Бразилии Эдилсон: Месси и Неймар должны выиграть ЧМ, чтобы стать лучше меня

Экс-форвард Бразилии Эдилсон: Месси и Неймар должны выиграть ЧМ, чтобы стать лучше меня
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон сравнил себя со звёздами современного футбола.

«На пике я играл лучше, чем Неймар. Он должен выиграть чемпионат мира, чтобы быть лучше меня. У меня есть индивидуальность, и Месси тоже нужно стать чемпионом мира, чтобы стать лучше меня. Криштиану Роналду силён, умеет бить обеими ногами, но я техничнее, чем он», — цитирует Эдилсона ESPN со ссылкой на TV Bandeirantes.

Эдилсон вызывался в сборную Бразилии с 1993 по 2002 год и с национальной командой завоевал титул чемпиона мира в 2002 году. На клубном уровне экс-форвард выступал преимущественно на родине, а также в Японии и ОАЭ. В Европе он провёл лишь сезон-1994/1995, в течение которого играл за «Бенфику».

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