Месси назвал совершенным футболистом Лаутаро Мартинеса. Им интересуется «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о партнёре по сборной Аргентины, форварде «Интера» Лаутаро Мартинесе.



«Не знаю, идут ли в данный момент переговоры по Лаутаро. Понятия не имею. Кажется, я уже говорил это, но Лаутаро впечатляющий нападающий, и его главное преимущество в том, что он совершенный игрок: он силён, обладает хорошим длиблингом, нацелен на ворота и знает, как сохранить мяч. Но надо посмотреть, что произойдёт с ним и другими футболистами, чьи имена фигурируют в новостях», — приводит слова Месси Sport.es.



Ранее сообщалось, что «Барселона» работает над трёхсторонним трансфером с «Манчестер Сити» и «Интером», чтобы заполучить Мартинеса. Также появлялась информация, что сине-гранатовые пообещали Лаутаро место в стартовом составе.



Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года, а ранее играл на родине за «Расинг». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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