Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент РФС: вопрос снижения зарплаты Черчесова не обсуждался

Президент РФС: вопрос снижения зарплаты Черчесова не обсуждался
Футбол / Сборная России 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о работе организации в условиях самоизоляции и заверил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не переставал планировать деятельность команды.

«В РФС все сотрудники каждый день выполняли обязанности в удалённом режиме. Все работают. Мы понимаем, что Станислав Саламович работает, не сидит сложа руки, был в постоянном контакте, планировал деятельность сборной на ближайшие месяцы. Вопрос снижения его зарплаты не обсуждался», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дюков также оценил ситуацию с международными матчами.

«Планируется, что матчи сборных будут проведены в сентябре, октябре и ноябре. Мы ориентируемся на это, но календарь ещё не утверждён», — сказал глава РФС.

Дюков: если не удастся доиграть чемпионат, места зафиксируют по последнему сыгранному туру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020