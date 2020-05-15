Президент РФС: вопрос снижения зарплаты Черчесова не обсуждался

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о работе организации в условиях самоизоляции и заверил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не переставал планировать деятельность команды.

«В РФС все сотрудники каждый день выполняли обязанности в удалённом режиме. Все работают. Мы понимаем, что Станислав Саламович работает, не сидит сложа руки, был в постоянном контакте, планировал деятельность сборной на ближайшие месяцы. Вопрос снижения его зарплаты не обсуждался», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дюков также оценил ситуацию с международными матчами.

«Планируется, что матчи сборных будут проведены в сентябре, октябре и ноябре. Мы ориентируемся на это, но календарь ещё не утверждён», — сказал глава РФС.