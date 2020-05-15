Главный тренер «Химок»: этим составом команда не будет мальчиками для битья в РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу.

«У нас большинство, наверное, костяк на контрактах. У них ещё на следующий сезон есть трудовые договоры с ФК „Химки“. То есть у нас костяк есть. Что я не раз говорил, вот этим составом команда не будет мальчиками для битья в Премьер-Лиге. Самое главное — у нас молодая команда. Средний возраст у нас 23-24 года у команды.



Команде не понадобится баснословное финансирование при выходе в РПЛ. Это плюс-минус такой же бюджет, как был в ФНЛ. Но это решение руководства по финансам», — приводит слова Юрана телеканал „360“.

Сегодня, 15 мая, было объявлено о досрочном завершении сезона ФНЛ. «Химки», заняв второе место в турнирной таблице ФНЛ, получили повышение в классе.