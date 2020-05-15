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Ковач: кошелёк Быстрова? У Дзюбы немаленькая зарплата, зачем ему чужие деньги?

Ковач: кошелёк Быстрова? У Дзюбы немаленькая зарплата, зачем ему чужие деньги?
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач поделился воспоминаниями об истории с нападающим Артёмом Дзюбой, ныне выступающим за «Зенит», которого обвиняли в краже денег у хавбека Владимира Быстрова.

«Это было очень давно. Мне рассказывали, что Дзюба якобы взял какие-то деньги. Я не понимаю, как это возможно, ведь у Артёма немаленькая зарплата. Мне это непонятно. Ну вот серьёзно, зачем ему чужие деньги? Мы с Йиранеком много обсуждали эту тему, была тяжёлая ситуация для всей команды. Мне лично было жалко, что после этого Дзюба ушёл. А что касается отношения к Артёму после того случая… С ним все разговаривали. Никаких проблем не возникало», — цитирует Ковача Sport24.

Ковач защищал цвета «Спартака» с 2005 по 2009 год. В 2016 году чешский футболист завершил карьеру.

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