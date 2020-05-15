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Бывший футболист «Баварии»: превосходство мюнхенцев вредит Бундеслиге

Бывший футболист «Баварии»: превосходство мюнхенцев вредит Бундеслиге
Футбол / Германия 0

Бывший бразильский нападающий Джоване Элбер, выступавший за «Баварию» с 1997 по 2003 год, поделился мнением о доминировании мюнхенского клуба в чемпионате Германии.

«Превосходство «Баварии», конечно же, вредит турниру. Мне кажется, болельщики испытывали больше эмоций, когда мы гнались за лидерами. А когда команда оказалась на вершине таблицы, они успокоились. Теперь фанаты думают: «О, «Бавария» станет чемпионом».

Я уверен, что «Бавария» с радостью обменяла бы три титула Бундеслиги на одну победу в Лиге чемпионов, потому что это совершенно другой турнир. Чемпионат Германии, как мы говорим, похож на домашнюю работу», — приводит слова 47-летнего бразильца Goal.

«Бавария» является чемпионом Бундеслиги последних семи сезонов. За девять туров до завершения нынешней кампании мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице и опережают ближайшего преследователя на четыре очка.

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