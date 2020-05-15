Топчу: на сборах с Яковенко набрал семь килограммов. Вот такая была фармподдержка

Бывший игрок «Кубани» Андрей Топчу рассказал об осуществлении фармакологической поддержки в клубе при тренере Павле Яковенко.
«На сборах набрал семь килограммов. Вот такая была фармподдержка. Конечно, пытались не принимать таблетки. Получали их, уходили в комнату, выкидывали. Хотя без витаминов приходилось ещё тяжелее при колоссальных нагрузках. Доктора увидели это дело и завели именные стаканчики с лейкопластырем и фамилией на нём. Приходишь — там таблетки. Выпил, помощник тренера тебе в рот заглянул, убедился, — свободен. Ленгиел и Петков хотели смыть в унитаз, а они не смываются. Прилипли к сантехнике, даже ершиком не отдерёшь. Представляете, что у нас в желудках творилось? Бегали как бройлерные цыплята, гора мышц.
Тренеры, думаю, отдавали себе отчёт в том, что делают. С нас какой спрос? Есть контракт, там написано: выполнять все указания. Не нравится — до свидания. Как чувствовал себя, когда перестал пить таблетки? На испанском сборе «Москвы» было ощущение, что на ногах гири. Мышцы не выдерживали, горели. Должно открываться второе дыхание, ты ведь тренированный человек, — а ноги устали. Потому что не было прежней подпитки. Что пил, не спрашивал», — приводит слова Топчу сайт телеканала «Матч ТВ».
- 15 мая 2020
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