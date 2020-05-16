Гендиректор «СКА-Хабаровск»: досрочное завершение ФНЛ — разумное решение

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал решение Российского футбольного союза досрочно завершить сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге.
«В принципе и мы, и другие команды лиги были за то, чтобы сезон доиграть. Но в нормальных условиях и в приемлемые сроки. Провести 11 туров за месяц с небольшим — задача практически нереальная, учитывая расстояния и перелёты. Кроме того, и сейчас ведь никто не может точно сказать, когда в каком регионе будут сняты ограничения, чтобы можно было снова играть в футбол. Так что на сегодняшний день досрочное завершение ФНЛ — это разумное решение, которое позволяет не ставить под угрозу следующий сезон, который должен начаться в середине августа» — приводит слова Кандалинцева пресс-служба СКА.
«СКА-Хабаровск», набрав 43 очка в 27 матчах, завершил сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ.
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