Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» планирует продлить контракт с Владиславом Игнатьевым на сезон. Прошлым летом он подписал контракт по схеме «1+1», клуб собирается активировать опцию продления.
Игнатьев выступает за «Локомотив» с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Игнатьев провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
После 22 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 9 очков.
Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш чемпионата России решено доиграть. Турнир должен возобновиться 21 июня. Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, из-за пандемии коронавируса был приостановлен.
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