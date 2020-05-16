Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» планирует продлить контракт с Владиславом Игнатьевым на сезон. Прошлым летом он подписал контракт по схеме «1+1», клуб собирается активировать опцию продления.

Игнатьев выступает за «Локомотив» с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Игнатьев провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

После 22 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 9 очков.

Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш чемпионата России решено доиграть. Турнир должен возобновиться 21 июня. Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, из-за пандемии коронавируса был приостановлен.