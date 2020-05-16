«Хоффенхайм» — «Герта»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 16 мая, на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме состоится матч 26-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Герта». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Хоффенхайм» — «Герта» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. В бригаду войдут ассистенты Рене Роде и Маркус Хеккер. Резервный рефери — Фредерик Асмут.



«Хоффенхайм» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» (28) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бавария», набравшая 55 очков в 25 матчах.