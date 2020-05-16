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Курский «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ

Курский «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Курский «Авангард» в следующем сезоне не будет выступать в ФНЛ, сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

По информации источника, клуб добровольно опустится в ПФЛ. Такое решение связано с сокращением бюджета клуба, который составит меньше 100 млн рублей. Ожидается, что «Авангард» опубликует соответствующее заявление на следующей неделе. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

У 12 футболистов курского «Авангарда» заканчиваются контракты. Эти игроки станут свободными агентами. С остальными футболистами, которые имеют предложения из клубов ФНЛ, будет вестись диалог в индивидуальном порядке.

Напомним, 15 мая Российский футбольный союз объявил о досрочном завершении сезона-2019/2020 в ФНЛ и ПФЛ.

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