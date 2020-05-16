Торган Азар довёл счёт в матче «Боруссия» Д — «Шальке» до разгромного

Форвард Торган Азар забил третий гол дортмундской «Боруссии» в матче с «Шальке-04» (3:0, идёт второй тайм).

На 48-й минуте встречи после отбора у своей штрафной хозяева организовали контратаку, Эрлинг Холанд в центре поля столкнулся с соперником, но протолкнул мяч на ход Юлиану Брандту. Тот пасом вывел Азара к воротам, удар бельгийца пришёлся точно в цель.

Счёт открыл на 29-й минуте нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, ему ассистировал Азар. 19-летний норвежец стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления сезона.



На 45-й минуте Брандт, использовав перехват, сделал передачу к левому краю штрафной на ход Рафаэлу Геррейру, и тот отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.



«Боруссия», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, «Шальке-04» (37) — шестое.