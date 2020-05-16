Денис Глушаков — о матчах без зрителей: как будто на сборах игроков просматриваем

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал возобновление чемпионата Германии.

«Понеслась. Скоро и мы подтянемся. Ощущения, конечно, специфические — как будто на трибуне на сборах игроков просматриваем. 17-й номер у „Боруссии“ — фактурный. Думаю, есть перспективы», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Матчи проходят при пустых трибунах.

Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.