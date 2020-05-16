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Тренер «Шальке» — о 0:4 от «Боруссии»: могли относительно легко избежать пропущенных голов

Тренер «Шальке» — о 0:4 от «Боруссии»: могли относительно легко избежать пропущенных голов
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Шальке-04» Дэвид Вагнер прокомментировал результат матча 26-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (0:4).

«Мы не показали хорошего футбола. Поражение заслуженное. „Шальке“ действовал не очень смело. Сейчас важно встряхнуться, сделать это как можно быстрее.

Наша команда дала «Боруссии» возможность сыграть в их игру. Пропущенных голов можно было относительно легко избежать, предотвратив контратаки. Несмотря на результат, команда имеет большой потенциал для развития", — приводит слова Вагнера пресс-служба «Шальке».

Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона
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