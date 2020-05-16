Тренер «Шальке» — о 0:4 от «Боруссии»: могли относительно легко избежать пропущенных голов

Главный тренер «Шальке-04» Дэвид Вагнер прокомментировал результат матча 26-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (0:4).
«Мы не показали хорошего футбола. Поражение заслуженное. „Шальке“ действовал не очень смело. Сейчас важно встряхнуться, сделать это как можно быстрее.
Наша команда дала «Боруссии» возможность сыграть в их игру. Пропущенных голов можно было относительно легко избежать, предотвратив контратаки. Несмотря на результат, команда имеет большой потенциал для развития", — приводит слова Вагнера пресс-служба «Шальке».
Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.
- 16 мая 2020
-
20:25
-
20:13
-
20:01
-
20:00
-
19:38
-
19:33
-
19:11
-
19:01
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:36Как вам футбол? Опрос
-
18:27
-
18:21
-
17:59
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:25
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:20
-
15:57
-
15:56
-
15:32
-
15:12