Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Юрия Сёмина возле стадиона «Черкизово»

Болельщики «Локомотива» поддержали Юрия Сёмина после ухода с поста главного тренера московского клуба. Неподалёку от стадиона «Черкизово», домашней арены «железнодорожников», появилось граффити «Только Сёмин».

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" объединения болельщиков United South.

14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб покинут восемь игроков.