Исполнительный директор «Боруссии» Д предложил Юргену Клоппу пойти в политику

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер выразил мнение, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог бы построить политическую карьеру.

«Клопп — он такой, настоящий. Его потрясающая способность заключается в том, что он умеет разговаривать с людьми после тяжёлых поражений. Помню его выступление перед футболистами после проигрыша „Боруссии“ в финале Лиги чемпионов в 2013 году. Он смог дать людям надежду в тот момент, когда они были по-настоящему разочарованы.



Его лучшее качество — просто быть собой, быть Юргеном Клоппом, а Юрген Клопп способен привлечь людей.



Он был бы лучшим вариантом для граждан в политике. Возможно, он мог бы стать канцлером Германии», — приводит слова Крамера Tribal Football.