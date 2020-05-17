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«Факел» подписал воспитанника «Локомотива»

«Факел» подписал воспитанника «Локомотива»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Воронежский «Факел» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника ярославского «Шинника» Никиты Дроздова.

Условия трансфера и личного контракта футболиста не разглашаются.

28-летний Дроздов является воспитанником «Локомотива». За «Шинник» выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Футбольной национальной лиги (23 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки.

Напомним, «Факел» занял 19-е место в ФНЛ, так как турнир был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Впрочем, по решению исполкома РФС место в ФНЛ на следующий сезон сохранят команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию.

Яковлев, Григорьев и Брызгалов продолжат выступления за «Факел»
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