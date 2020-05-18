Мюллер – о встрече с «Унионом»: чувство было такое, как перед первым туром в августе

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги гостевой встречи 26-го тура чемпионата Германии с берлинским «Унионом» (2:0).

«Мы приехали с целью взять три очка, нам это удалось. Но судя по игре в первые 25 минут нам ещё есть над чем работать, — отметил Томас.



«Бавария» слишком часто старалась находить решения за счёт длинных передач. Однако потом мы стали играть лучше. После первого гола мы немного обезопасили себя и перед перерывом должны были прибавить. Мы играли нормально, но совершенно точно можем лучше. Чувство было такое, как перед первым туром в августе. Как футболисты «Униона», так и мы, отлично справились с обстоятельствами. Как только мяч входит в дело, все концентрируются на спорте. Конечно, зрители могут добавить нам энергии, но сейчас мы должны забыть о том, что их нет. Мы увеличили отрыв от второго места до четырёх очков и сегодня стали на шаг ближе к своей большой цели», — цитирует Мюллера официальный сайт мюнхенцев.



Мюнхенская «Бавария» набрала 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Берлинский «Унион» (30) — на 12-м месте. В первом круге турнира мюнхенцы обыграли «Унион» со счётом 2:1.