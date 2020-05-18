Агент Салаха отреагировал на заявление бывшего тренера сборной Египта

Агент Рами Аббас, представляющий интересы нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отреагировал на заявление бывшего тренера сборной Египта Хани Рамзи.



Ранее специалист рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в мадридский «Реал». По его словам, в 2018 году Салах сообщил ему о выгодном предложении со стороны «Королевского клуба», однако, обсудив ситуацию с ним и тогдашним наставником национальной команды Эктором Купером, решил остаться в «Ливерпуле».



«Мохамед никогда не обсуждал какие-либо карьерные планы с бывшими тренерами», — написал Аббас в своём «твиттере».



Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В 2018 году в составе мерсисайдцев 27-летний египтянин проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу» со счётом 1:3, но в 2019 году со второй попытки выиграл трофей, вместе с «Ливерпулем» переиграв «Тоттенхэм» в финальном матче со счётом 2:0.

Бывший тренер сборной Египта: в 2018 году Салах отказался переходить в «Реал»