Селюк: у Уткина привилегии в «Локомотиве». Он постарается защитить Кикнадзе

Агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что известный блогер Василий Уткин связан с московским «Локомотивом».



«Дело в том, что многие журналисты, некоторые люди, связаны с футболом и «Локомотивом», некоторые бизнесы связаны с «Локомотивом». Человеку, который пересекается по определённым вещам с «Локомотивом», сложно ругать клуб, показывая объективную ситуацию. Почему? Потому что его могут лишить определённых привилегий. Василий просто постарается защищать Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») и совет директоров», — сказал Селюк в ходе беседы с Уткиным при участии корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова.



Ранее было объявлено, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин покинет клуб в конце мая, когда истечёт его контракт. Новым главным тренером «железнодорожников» станет серб Марко Николич.