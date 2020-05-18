Чемпионат Шотландии по футболу завершён досрочно. «Селтик» признан чемпионом

Нынешний сезон шотландской Премьер-лиги не будет доигран, сообщается на сайте национальной профессиональной футбольной лиги.



По итогам совещания между лигой и входящими в её состав клубами было принято решение, что провести оставшуюся часть чемпионата невозможно, в связи с чем он был завершён досрочно.



Итоговые положения команд в турнирной таблице были рассчитаны по средним показателям очков за матч на момент приостановки соревнований в марте. Таким образом, чемпионский титул достался «Селтику», финишировавшему с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя в лице «Рейнджерс». Из высшей лиги вылетел расположившийся на последней, 12-й строчке «Хартс».



Аналогичные меры были приняты во втором и третьем по силе дивизионах Шотландии.