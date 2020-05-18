Дэвид Бекхэм: прошло уже 7 лет, а я всё ещё скучаю по футболу
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался, что по-прежнему скучает по карьере игрока.
«Не могу поверить, что сегодня исполняется семь лет с тех пор, как я провёл последний матч в качестве профессионального футболиста. Такие прекрасные воспоминания.
Мне очень повезло, что я выступал вместе с невероятными партнёрами по команде и получал потрясающую поддержку от болельщиков. Всё ещё скучаю по этому.
Не могу дождаться следующей главы в жизни, которая связана с «Интер Майами», — написал 45-летний англичанин на своей странице в «Инстаграме».
Бекхэм является президентом и одним из совладельцев «Интер Майами», который в этом году начал выступать в североамериканской футбольной лиге MLS.
Бекхэм рассказал об эмоциональной беседе с Зиданом на последней тренировке француза
- 18 мая 2020
-
16:44
-
16:20
-
16:08
-
15:55
-
15:53
-
15:43
-
15:40
-
15:09
-
15:09
-
14:57
-
14:51
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:08
-
13:56
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:21
-
12:19
-
12:11
-
12:02
-
11:38
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:23
-
10:19
-
10:10
-
10:09
Партнерский контент