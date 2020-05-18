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Александр Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и «Зенит»

Александр Головин в анкете назвал любимыми российс
Александр Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

«Монако» в своём «твиттере» опубликовал анкету российского полузащитника Александра Головина.

Футболист ответил на несколько вопросов о любимых вещах в России. В частности, любимым городом он выбрал родной Калтан, спортсменом – вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, блюдом – борщ, знаменитостью – Ивана Урганта, музыкальным исполнителем – Тимати, словом – спасибо, а местом отдыха – горный Алтай.

В графу «Любимые клубы» Головин вписал сразу два названия – ЦСКА, цвета которого он защищал ранее, и «Зенит».

Головин оказался в системе ЦСКА в 2012 году, а за главную команду «армейцев» выступал с 2014 по 2018 год. Перейдя в «Монако», Александр стал самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1, досрочно завершённом по решению властей, 23-летний хавбек провёл 25 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

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