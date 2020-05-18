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«Ливерпуль» хотел переманить Лероя Зане из «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» хотел переманить Лероя Зане из «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» мог включиться в борьбу за нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане, сообщает Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации немецкого журналиста, мерсисайдцы были заинтересованы в услугах 24-летнего футболиста и хотели переманить его к себе. Однако трансфер оказался невозможен по двум причинам. Во-первых, Зане посчитал, что не может перейти из «Манчестер Сити» в стан прямого конкурента и тем самым расстроить болельщиков. Во-вторых, Лерой намерен продолжить карьеру в «Баварии» и не рассматривает других вариантов.

Напомним, Зане был близок к переходу в «Баварию» ещё прошлым летом, однако в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя на несколько месяцев. В дальнейшем сообщалось, что «Бавария» продолжает вести переговоры с «Манчестер Сити» по форварду.

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