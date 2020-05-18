Экс-форвард ЦСКА: Чиди Одиа повернулся к гаишнику и на чистом русском: «Ты охренел?!»

Бывший нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России Александр Салугин поделился воспоминаниями о времени, проведённом в стане «армейцев». Экс-форвард играл за основную команду ЦСКА с 2005 по 2007 год.

«Чиди Одиа реально стал русским. Я его потом, когда он карьеру завершил, часто в Москве встречал. В разных местах, но всегда с виски. И с одинаковым выражением лица. Про Чиди классную историю Самодин рассказывал. Едут они в одной машине, гаишник останавливает. Чиди за рулем. Гаишник: «Штраф». Самода начинает объяснять, что Чиди по-русски не понимает: «Иностранец, футболист. Может, как-то решим?» Гаишник весь такой из себя: «Ну пусть бабки даёт! Бабло немереное здесь зарабатывает. Пять тысяч!» А там нарушение – максимум на штуку. Чиди к нему поворачивается и на чистом русском: «Ты охренел?!»

Лишние килограммы Карвальо? Все лучшие годы так отыграл. Толстенький дядька, любитель бургеров, но разрывал всех и в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА. Кстати, сейчас похудел. Я смотрел его соцсети. Был ли Вагнер Лав лучшим танцором? Про танцы уже не помню. Но пиво он точно пил быстрее всех. Залпом всю бутылку! За пару секунд. Даже воздуха не глотал! Я, когда это увидел, в шоке был», — сказал Салугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.