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«Чертаново» подшутил над решением РФС о досрочном завершении сезона в ФНЛ

«Чертаново» подшутил над решением РФС о досрочном завершении сезона в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба «Чертаново» поделилась забавным роликом о нынешнем сезоне, подшутив над решением Российского футбольного сезона о досрочном завершении сезона в Футбольной национальной лиге. «Чертаново» финишировал на третьем месте и не сумел пробить в Российскую Премьер-Лигу.

«Рекомендуем к просмотру: короткая видеоверсия сезона-2019/2020 глазами ФК «Чертаново». В главных ролях:
»Чертаново", ФНЛ, РПЛ, РФС, COVID-19. Будьте осторожны со своими желаниями!" — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

Напомним, что в РПЛ из ФНЛ вышли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». Нынешний сезон в РПЛ планируется возобновить 21 июня. После 22 туров в зоне вылета находятся «Крылья Советов» и «Ахмат».

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