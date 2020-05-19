«Чертаново» подшутил над решением РФС о досрочном завершении сезона в ФНЛ
Пресс-служба «Чертаново» поделилась забавным роликом о нынешнем сезоне, подшутив над решением Российского футбольного сезона о досрочном завершении сезона в Футбольной национальной лиге. «Чертаново» финишировал на третьем месте и не сумел пробить в Российскую Премьер-Лигу.
«Рекомендуем к просмотру: короткая видеоверсия сезона-2019/2020 глазами ФК «Чертаново». В главных ролях:
»Чертаново", ФНЛ, РПЛ, РФС, COVID-19. Будьте осторожны со своими желаниями!" — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
Напомним, что в РПЛ из ФНЛ вышли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». Нынешний сезон в РПЛ планируется возобновить 21 июня. После 22 туров в зоне вылета находятся «Крылья Советов» и «Ахмат».
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