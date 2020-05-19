«Наполовину бог, наполовину дьявол». Ибрагимович совместил своё фото с образом Джокера

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новое фото в «Инстаграме». Футболист совместил свое фото с образом Джокера.

«Наполовину бог, наполовину дьявол», — подписал пост футболист.

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Златана Ибрагимовича.

Напомним, что во время паузы в чемпионате Италии, вызванной пандемией коронавируса, Златан улетел в Швецию и тренировался с «Хаммарбю». 14 мая, швед вернулся в Италию.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.