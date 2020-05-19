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Тренер «Крыльев Советов» Божович вернётся в Россию 22 мая

Тренер «Крыльев Советов» Божович вернётся в Россию 22 мая
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда вернётся в Россию из Сербии.

«Я пока нахожусь в Сербии, в пятницу буду в России, прилетаю вместе со своими помощниками. Сегодня сдал тест на коронавирус, через два дня будет готов результат. Сделал это на всякий случай», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее Божович сообщил «Чемпионату», что ему трудно вернуться в Россию.

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги было решено доиграть начиная с 21 июня. При этом были отменены стыковые матчи, а в первый дивизион вылетят лишь две команды, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице.

«Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 турах, занимают предпоследнее место в таблице РПЛ.

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