Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» нужен Санчо, а не Кейн

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал трёх футболистов, которых, по его мнению, стоит приобрести «красным дьяволов» в ближайшее трансферное окно.

«Джейдон Санчо, Калиду Кубали и Сауль Ньигес. Слышал слухи о Гарри Кейне, но если нужен атакующий игрок, я бы всё равно выбрал Санчо. Он даст команде немного воображения, чего-то необычного, а именно этого и не хватает «Юнайтед». Я бы отдал ему футболку с седьмым номером. Уверен, он справится с давлением», — приводит слова Фердинанда Goal со ссылкой на подкаст 606 Savage Social.

Санчо выступает за дортмундскую «Боруссию», с которой его связывает контракт до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 20-летнего англичанина оценивается в € 117 млн.