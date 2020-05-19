«Зенит» продлил контракт с Александром Кокориным до конца сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о продлении соглашения с нападающим Александром Кокориным, выступающим на правах аренды в «Сочи».



«Из-за того, что чемпионаты европейских первенств доигрываются за пределами первоначального графика, до сих пор не решено, когда следующее трансферное окно будет открыто. Европейская клубная ассоциация и УЕФА рекомендовали продлить истекающие контракты, как арендные, так и контракты игроков, с целью сохранения спортивного принципа. У Кокорина контракт заканчивается. Для того чтобы он мог без проблем играть за «Сочи», мы продлеваем с ним контракт на период окончания чемпионата, то есть до конца июля. Соотвественно, продлеваем и договор аренды. Это чисто техническое действие для того, чтобы Кокорин мог играть за «Сочи». Все три стороны: сам игрок, «Зенит» и «Сочи» — согласовали такой порядок действий.



У всех наших футболистов отрицательные тесты на коронавирус. Наши игроки за пределы Санкт-Петербурга и его пригородов не выезжали, хотя у многих родители живут в других городах и странах. Мы понимаем, что, пока есть возможность возобновить чемпионат, свободой передвижения надо пожертвовать.



Футбол – такая же часть нашей жизни, как и другие виды деятельности. Да, рабочая деятельность – тренировки и игры. Если каждый будет соблюдать регламент безопасности, то мы сможем пройти период тренировок и игр без потерь», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Агент Сафонов: не удивился бы, если бы Кокорина позвали в «Ювентус» или «Милан»