Саенко: последние полтора-два года открывали с Юдашкиным ресторан

Бывший игрок «Спартака» Иван Саенко рассказал, чем он занимается после завершения профессиональной карьеры.

«Последние полтора-два года мы проект открывали с Валентином Юдашкиным. Это ресторан, в том году было открытие. Он находится в Москве и называется «Дом моды». Посмотрите в Интернете, у нас было большое открытие, там все были и Пугачёва. Грандиозное событие было в Москве. У него большой особняк, где он встречает гостей. У него официально и Дмитрий Анатольевич Медведев был.



Тренировал ли я детей Киркорова? Это Филипп так сказал. Мы давно с ним дружим. Познакомились как раз после чемпионата Европы, всегда общаемся, на связи. Десятый или одиннадцатый год это был, мы были в Дубае с семьёй и улетали вместе с ним и его семьей в Москву. И когда он увидел моего старшего сына, а мы вместе летели в самолёте, он говорит: «Вань, у меня будет ребёнок». Я тогда ещё так посмеялся. Он говорит: «Мартином назову». Я опять посмеялся и говорю: «Я тебе не верю». И потом, когда у него ребёнок появился и в газетах написали «Мартин», он мне позвонил: «Я же тебе обещал», — рассказал Саенко в интервью каналу «Поз и Кос» в YouTube.