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Радимов: всё это время никто из «Зенита» не покидал Петербург. Клуб всё сделал грамотно

Радимов: всё это время никто из «Зенита» не покидал Петербург. Клуб всё сделал грамотно
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий вторую команду сине-бело-голубых, высказался о решении петербургского клуба не отпускать легионеров на родину во время паузы в чемпионате России.

«Зениту» надо отдать должное — всё это время ни один легионер и вообще ни один человек из команды, включая тренерский штаб, не покидал Петербурга. Не буду сравнивать с другими командами и называть их, хотя в некоторых главный не может вернуться, игроки — тоже. Но ведь вы же знали, что чемпионат ещё не закончился. Или как минимум решение о завершении или продолжении не принято. Зачем вы их отпускаете, рискуя двухнедельным карантином по возвращении?

Тем более, в моём понимании, футболисты обязаны отрабатывать контракты, пусть даже с понижением зарплаты. «Зенит» же в этом плане всё сделал грамотно и организованно. Сидели и ждали. Даже Малком, который € 40 млн стоит. Человек в «Барселоне» играл с Месси. Но хоть одно высказывание бразильца — я не хочу сидеть в Петербурге, что вы делаете, отпустите меня домой — вы видели? Это и есть профессиональный подход", — приводит слова Радимова сайт телеканала «Матч ТВ».

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