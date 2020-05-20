Клаудио Тапиа переизбран на пост президента Футбольной ассоциации Аргентины

Клаудио Тапиа был единогласным решением переизбран на пост президента Футбольной ассоциации Аргентины (AFA), сообщается на официальном сайте организации. Следующие выборы главы AFA пройдут в 2025 году.
Тапиа возглавил Футбольную ассоциацию Аргентины в марте 2017 года. На этом посту он заменил Луса Сегуру, который был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в мошенничестве, выдвинутых в июне 2016 года.
28 апреля стало известно о досрочном завершении сезона в чемпионате Аргентины из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано более 320 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечились более 1,9 млн.
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