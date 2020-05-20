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Клаудио Тапиа переизбран на пост президента Футбольной ассоциации Аргентины

Клаудио Тапиа переизбран на пост президента Футбольной ассоциации Аргентины
Футбол / Южная Америка 0

Клаудио Тапиа был единогласным решением переизбран на пост президента Футбольной ассоциации Аргентины (AFA), сообщается на официальном сайте организации. Следующие выборы главы AFA пройдут в 2025 году.

Тапиа возглавил Футбольную ассоциацию Аргентины в марте 2017 года. На этом посту он заменил Луса Сегуру, который был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в мошенничестве, выдвинутых в июне 2016 года.

28 апреля стало известно о досрочном завершении сезона в чемпионате Аргентины из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано более 320 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечились более 1,9 млн.

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