«Реал» может приобрести защитника «Лилля» Габриэля
Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность трансфера бразильского защитника «Лилля» Габриэля, сообщает AS.
По информации источника приоритетной целью «сливочных» является Деотшанкюль Юпамекано из «РБ Лейпциг», но нынешний клуб просит за футболиста € 60 млн, а в нынешних условиях это накладно даже для мадридцев.
Таким образом, потенциальной заменой Юпамекано может стать Габриэль, сумма отступных за которого составляет около € 20 млн. Единственным препятствием для приобретения бразильца может стать его гражданство, но ситуация вполне разрешима при получении испанского гражданства полузащитником «сливочных» Винисиусом.
В этом сезоне 22-летний бразилец Габриэль сыграл в 34 матчах и забил 1 гол.
Зидан попросил «Реал» купить защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано
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