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«Реал» может приобрести защитника «Лилля» Габриэля

«Реал» может приобрести защитника «Лилля» Габриэля
Футбол / Германия 0

Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность трансфера бразильского защитника «Лилля» Габриэля, сообщает AS.

По информации источника приоритетной целью «сливочных» является Деотшанкюль Юпамекано из «РБ Лейпциг», но нынешний клуб просит за футболиста € 60 млн, а в нынешних условиях это накладно даже для мадридцев.

Таким образом, потенциальной заменой Юпамекано может стать Габриэль, сумма отступных за которого составляет около € 20 млн. Единственным препятствием для приобретения бразильца может стать его гражданство, но ситуация вполне разрешима при получении испанского гражданства полузащитником «сливочных» Винисиусом.

В этом сезоне 22-летний бразилец Габриэль сыграл в 34 матчах и забил 1 гол.

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