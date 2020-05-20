«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе. Один из заразившихся — игрок

В «Уотфорде» подтвердили три случая заражения коронавирусом.

«Футбольный клуб Уотфорд подтверждает, что у трёх человек положительный результат на коронавирус. Положительный результат на коронавирус оказался у одного игрока, и двух сотрудников. Они просили о соблюдении медицинской тайны, и поэтому клуб не будет называть имена.

Все трое теперь будут самоизолированы в течение семи дней, в соответствии с протоколами, изложенными в рекомендациях Премьер-лиги. Строгое соблюдение руководящих принципов Премьер-лиги обеспечило отсутствие вируса на тренировочной площадке и безопасную среду для работы игроков. Клуб продолжит тесно взаимодействовать с пострадавшим персоналом, и дальнейших комментариев не будет», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее английская Премьер-лига объявила о выявлении шести положительных результатов теста на COVID-19 у представителей трёх клубов АПЛ. Всего было протестировано 748 человек.