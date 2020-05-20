«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе. Один из заразившихся — игрок

В «Уотфорде» подтвердили три случая заражения коронавирусом.
«Футбольный клуб Уотфорд подтверждает, что у трёх человек положительный результат на коронавирус. Положительный результат на коронавирус оказался у одного игрока, и двух сотрудников. Они просили о соблюдении медицинской тайны, и поэтому клуб не будет называть имена.
Все трое теперь будут самоизолированы в течение семи дней, в соответствии с протоколами, изложенными в рекомендациях Премьер-лиги. Строгое соблюдение руководящих принципов Премьер-лиги обеспечило отсутствие вируса на тренировочной площадке и безопасную среду для работы игроков. Клуб продолжит тесно взаимодействовать с пострадавшим персоналом, и дальнейших комментариев не будет», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Ранее английская Премьер-лига объявила о выявлении шести положительных результатов теста на COVID-19 у представителей трёх клубов АПЛ. Всего было протестировано 748 человек.
- 20 мая 2020
-
05:20
-
04:43
-
04:12
-
03:23
-
02:54
-
02:36
-
02:02
-
01:33
-
00:53
-
00:35
-
00:28
-
00:23
- 19 мая 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:33
-
23:18
-
23:17
-
22:56
-
22:45
-
22:29
-
22:26
-
22:09
-
21:56
-
21:53
-
21:46
-
21:38
-
21:14
-
21:12
-
20:51
-
20:29
-
20:15
-
20:08
-
20:05
-
19:54
-
19:49