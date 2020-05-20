Арбитр Алексей Николаев: сейчас в магазин опаснее пойти, чем выйти на футбольное поле

Арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии в условиях пандемии коронавируса.

«Хочется порадоваться, что у нас возобновился один из ведущих европейских чемпионатов. Конечно, смотреть его в таком формате без зрителей не совсем привычно. В любом случае хочется поздравить болельщиков, что у нас состоялся первый рестарт. Надеюсь, что это даст толчок другим чемпионатам.

Что касается дистанции, у арбитров всегда было такое негласное правило — держать дистанцию с игроками, чтобы не было агрессии с их стороны. Поэтому проблемы я здесь не вижу. Матчи без зрителей в моей практике уже были, и могу сказать, что это совсем другой накал. Никакого давления при полных трибунах не ощущаем. Мы, как и футболисты, наоборот, любим, когда стадион заполнен. Конечно, это другая атмосфера.

Думаю, что проблем с возможными заражениями здесь нет. Все медицинские службы в командах следят за здоровьем игроков. Сейчас в магазин опаснее пойти, чем выйти на футбольное поле.

Нужно ли отказаться от VAR в такой период? Не думаю, что необходимо менять систему. Нужно создавать условия в комнатах с оборудованием, и тогда всё будет нормально. Если говорить о новых поправках в правила, то это интересные рекомендации. Судьям необходимо принимать эти правила. Однако хотел бы заметить, что плевки — это прежде всего культура футболистов. Каждый игрок должен понимать ответственность перед всеми участниками процесса. Посмотрите, как люди празднуют забитые мячи теперь. Судьи должны принять новые правила, но надо помнить, что большая ответственность будет лежать на футболистах. Нужно ли давать жёлтые карточки за плевки? Трудно сказать. Раньше в правилах давали карточку за плевок, если это был намеренный жест в адрес судьи. В нынешней ситуации сложно ответить однозначно на этот вопрос», — сказал Николаев в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».