«Первая тренировка после самоизоляции». Слуцкий опубликовал отрывок из «Убойного футбола»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на своей странице в «Инстаграме» опубликовал отрывок из фильма «Убойный футбол».
«Первая тренировка после самоизоляции», — пошутил Слуцкий.
Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня. Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
Напомним, Слуцкий выступил против возобновления розыгрыша Российской Премьер-Лиги и объяснил свою позицию.
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