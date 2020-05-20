«Челси» объявил о продлении контракта с Оливье Жиру

Лондонский «Челси» продлил контракт с французским нападающим Оливье Жиру, сообщается на официальном сайте «аристократов».

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2021 года.

«Рад продолжить путешествие и приключения в «Челси». Не могу дождаться момента, когда смогу вернуться к футболу с партнёрами по команде. С нетерпением жду возможности снова надеть футболку «Челси», особенно перед нашими фанатами, при заполненном стадионе «Стэмфорд Бридж», когда это будет безопасно», — сказал Жиру.

Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл девять матчей в АПЛ и забил два гола.