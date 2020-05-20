«Тамбов» не будет продлевать срок аренды Кардозу и Хосонова

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб расстанется с арендованными полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелом Кардозу.

«У нас у большей части команды ранее были подписаны контракты на следующий сезон, с этим проблем нет. Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы (ЦСКА и „Динамо“ соответственно. — Прим. „Чемпионата“) после 31 мая. Все остальные остаются у нас», — приводит слова Худякова ТАСС.

Хосонов перешёл в «Тамбов» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе) и не отметился результативными действиями.

25-летнего Кардозу «Тамбов» арендовал зимой. Португалец провёл за тамбовский клуб 1 матч в РПЛ, проведя на поле пять минут.