Жена Гарая сфотографировалась в обнажённом виде

Тамара Горро, жена аргентинского защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, поделилась фотографией в обнажённом виде.

«Хотя есть небольшой процент того, что осознание препятствует пути к добру, многие из нас выступают за благосклонность, и это будет вознаграждением, определённой нормальностью. К сожалению, восстановить его будет сложно.

Непоправимая боль потерянных членов семьи, высокая безработица, которая в свою очередь приводит к сильно повреждённой экономике. Раны, которые трудно залечить, но которые будут заживать мало-помалу, потому что самое прекрасное в людях — это единение и солидарность. И, как на фото написано, вместе мы получаем это", — написала Горро на своей странице в «Инстаграме».

Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».