Сулейманов: не думаю, что для футболистов коронавирус — проблема. Это обычная болезнь

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что коронавирус не является проблемой для футболистов.



«Сейчас не болею. Всё нормально. Жду начала чемпионата, очень хочется играть. Не думаю, что для меня и футболистов это какая-то проблема. Обычная болезнь», — сказал Сулейманов в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

Сулейманов ранее подтвердил информацию «Чемпионата», что в начале мая он переболел коронавирусом. Сообщалось, что у Сулейманова обнаружены антитела к коронавирусу.

20-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), стал автором четырёх забитых мячей и четырёх результативных передач, получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2022 года.