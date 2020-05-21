Черчесов: сегодня планировали заезд на базу перед Евро. Коронавирус перенёс планы на год

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своём «инстаграме» отметил, что в эти дни национальная команда должна бы была проходить подготовку к чемпионату Европы, если бы не пандемия коронавируса.



«Сегодня планировали заезд на базу в Новогорске для подготовки к Евро-2020. Коронавирус перенёс наши планы на год. Ждём и готовимся!» — написал Черчесов.

Напомним, из-за распространения COVID-19 были приостановлены практически все турниры по всему миру. Чемпионат Европы, который должен был состояться этим летом, пройдёт в 2021 году.



В отборочной группе сборная России заняла второе место, уступив лишь Бельгии, и напрямую вышла в финальную часть соревнований. На групповом этапе подопечные Черчесова вновь встретятся с бельгийцами, а также сыграют с Данией и Финляндией.