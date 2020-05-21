Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: сегодня планировали заезд на базу перед Евро. Коронавирус перенёс планы на год

Черчесов: сегодня планировали заезд на базу перед Евро. Коронавирус перенёс планы на год
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своём «инстаграме» отметил, что в эти дни национальная команда должна бы была проходить подготовку к чемпионату Европы, если бы не пандемия коронавируса.

«Сегодня планировали заезд на базу в Новогорске для подготовки к Евро-2020. Коронавирус перенёс наши планы на год. Ждём и готовимся!» — написал Черчесов.

Напомним, из-за распространения COVID-19 были приостановлены практически все турниры по всему миру. Чемпионат Европы, который должен был состояться этим летом, пройдёт в 2021 году.

В отборочной группе сборная России заняла второе место, уступив лишь Бельгии, и напрямую вышла в финальную часть соревнований. На групповом этапе подопечные Черчесова вновь встретятся с бельгийцами, а также сыграют с Данией и Финляндией.

Станислав Черчесов рассказал, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020