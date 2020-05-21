Главный тренер Бельгии: Азар может выиграть «Золотой мяч» в «Реале», в этом нет сомнений

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил уверенность, что нападающий Эден Азар способен завоевать «Золотой мяч», выступая за мадридский «Реал».
«Эден может выиграть «Золотой мяч» в «Реале», в этом нет никаких сомнений. Порой начало карьеры в новой команде получается трудным и не получается просто показать себя и осознать, что значит играть за такой великий клуб, как «Реал». Эден не пропускает матчей. За восемь лет в «Челси» он не сыграл лишь в 18 встречах. В матче с «ПСЖ», где Азар получил травму, уже было видно, что он получает удовольствие от футбола и здорово взаимодействует с партнёрами. Думаю, болельщики «Реала» уверены, что Эден приведёт клуб к успеху», — цитирует Мартинеса AS со ссылкой на Cadena Ser.
Азар перешёл в «Реал» прошлым летом из «Челси». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 10 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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