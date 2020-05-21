Появилось фото домашней формы «Краснодара» на сезон-2020/2021

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы «Краснодара» на следующий сезон.



Футболка выполнена в традиционном для «быков» зелёном цвете, на ней также присутствует необычный узор чёрной окраски. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

«Краснодар», набрав 41 очко в 22 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Локомотиву» и на 9 очков отставая от «Зенита». У ближайшего преследователя «быков», «Ростова», в активе 38 очков. Зону еврокубков замыкает ЦСКА (36).



Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир возобновится 21 июня.