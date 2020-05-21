Трое футболистов «Оренбурга» переболели коронавирусом

Как стало известно «Чемпионату», футболисты «Оренбурга» Андреа Чуканов, Филип Рогич и Жига Шкофлек переболели коронавирусом. Игроки оренбургской команды прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, по результатам которого у трёх футболистов были обнаружены антитела.

В течение последних нескольких дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», казанском «Рубине» и московском «Динамо». Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. «Оренбург», набрав 23 очка в 22 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице первенства. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (50).