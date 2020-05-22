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Геркус — о словах Кикнадзе: порядка 18 фамилий за полгода. Это уровень

Геркус — о словах Кикнадзе: порядка 18 фамилий за полгода. Это уровень
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова нынешнего руководителя клуба Василия Кикнадзе.

Рассказывая о поиске преемника для главного тренера команды, которым в итоге стал Марко Николич, Кикнадзе сказал следующее: «За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке – я посчитал, когда развернулась оживлённая дискуссия. С большей частью из них я встречался лично или вёл переговоры с агентами. Среди них были громкие имена, но в конечном итоге остановились на трёх. Они и Юрий Палыч были предложены совету директоров с моими рекомендациями».

«Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра. Комментировать пока не буду, выделю лишь одно: «за полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень», — написал Геркус в своём «твиттере».

«Были громкие имена». Кикнадзе рассказал, как «Локомотив» выбирал главного тренера
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