Геркус — о словах Кикнадзе: порядка 18 фамилий за полгода. Это уровень

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова нынешнего руководителя клуба Василия Кикнадзе.



Рассказывая о поиске преемника для главного тренера команды, которым в итоге стал Марко Николич, Кикнадзе сказал следующее: «За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке – я посчитал, когда развернулась оживлённая дискуссия. С большей частью из них я встречался лично или вёл переговоры с агентами. Среди них были громкие имена, но в конечном итоге остановились на трёх. Они и Юрий Палыч были предложены совету директоров с моими рекомендациями».



«Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра. Комментировать пока не буду, выделю лишь одно: «за полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень», — написал Геркус в своём «твиттере».

«Были громкие имена». Кикнадзе рассказал, как «Локомотив» выбирал главного тренера