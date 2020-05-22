Геркус — о словах Кикнадзе: порядка 18 фамилий за полгода. Это уровень

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова нынешнего руководителя клуба Василия Кикнадзе.
Рассказывая о поиске преемника для главного тренера команды, которым в итоге стал Марко Николич, Кикнадзе сказал следующее: «За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке – я посчитал, когда развернулась оживлённая дискуссия. С большей частью из них я встречался лично или вёл переговоры с агентами. Среди них были громкие имена, но в конечном итоге остановились на трёх. Они и Юрий Палыч были предложены совету директоров с моими рекомендациями».
«Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра. Комментировать пока не буду, выделю лишь одно: «за полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень», — написал Геркус в своём «твиттере».
- 22 мая 2020
-
13:35
-
13:26
-
13:21
-
13:07
-
12:56
-
12:39
-
12:35
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:43
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:09
-
10:53
-
10:08
-
10:03
-
09:43
-
09:31
-
09:22
-
08:30
-
07:57
-
07:13
-
05:29
-
04:43
-
03:19
-
03:00
-
02:47