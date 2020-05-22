Артуро Видаль: я счастлив и хочу остаться в «Барселоне»
Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль заявил, что не намерен покидать каталонский клуб.
«Я доволен, мне комфортно в „Барселоне“. Безусловно, я хочу остаться здесь. Сейчас я подготовлен лучше, чем когда-либо раньше. Я счастлив, здесь отличный коллектив, и у меня много друзей в раздевалке», — приводит слова Видаля Football Italia.
Ранее сообщалось, что Видалем интересуется миланский «Интер».
Артуро Видаль перешёл в «Барселону» в 2018 году. Ранее он выступал за немецкие «Байер» и «Баварию», а также туринский «Ювентус». В составе «Барселоны» Видаль выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В текущем розыгрыше Ла Лиги чилиец провёл за каталонскую команду 22 матча и забил шесть мячей. Со сборной Чили Видаль дважды выигрывал Кубок Америки.
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- 22 мая 2020
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