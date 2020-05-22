Основное рассмотрение дела «Локомотива» и Геркуса назначено на 26 июня

Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился новой информацией о рассмотрении иска «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.



«Сегодня состоялось предварительное заседание по делу Геркуса и «Локомотива». Основное рассмотрение дела назначено на 26 июня», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей.



Функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. В настоящее время пост генерального директора клуба занимает Василий Кикнадзе.

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