Основное рассмотрение дела «Локомотива» и Геркуса назначено на 26 июня

Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился новой информацией о рассмотрении иска «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
«Сегодня состоялось предварительное заседание по делу Геркуса и «Локомотива». Основное рассмотрение дела назначено на 26 июня», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей.
Функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. В настоящее время пост генерального директора клуба занимает Василий Кикнадзе.
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